Рішення у справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру - Горбатюк

Горбатюк наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє про загрозу скасування рішення у справі екс-президента України Віктора Януковича через застосування заочної процедури. Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода». «Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно



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Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

Горбатюк наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє про загрозу скасування рішення у справі екс-президента України Віктора Януковича через застосування заочної процедури.

Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

«Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організаторами злочинів вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом», – сказав Горбатюк.

Він наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження.

«Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах», – сказав Горбатюк.

Нагадаємо, у середу Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького

Натомість Янукович висловив невдоволення рішенням суду, який дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо нього у справі кривавого розгону та розстрілів людей на Євромайдані.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого суд продовжив розгляд справи щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича.