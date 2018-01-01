Суд продовжив розгляд справи Януковича

Сьогодні у суді допитають як свідків Володимира Заману, Сергія Гайдука та Павла Шешоліна

У Києві розпочався судовий розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. «Судове засідання продовжено», — оголосив голова колегії суддів Владислав Дев’ятко. Очікується, що сьогодні у суді допитають як свідків колишнього начальника Генерального штабу-головнокомандуючого



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Сьогодні у суді допитають як свідків Володимира Заману, Сергія Гайдука та Павла Шешоліна

У Києві розпочався судовий розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді.

«Судове засідання продовжено», — оголосив голова колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Очікується, що сьогодні у суді допитають як свідків колишнього начальника Генерального штабу-головнокомандуючого ЗСУ Володимира Заману, екс-командувача ВМС ЗСУ Сергія Гайдука та першого заступника голови ДПСУ Павла Шешоліна.

Вчора, 7 лютого, у справі Януковича також допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.