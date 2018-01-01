Янукович обурився рішенням суду щодо заочного розслідування у справі Євромайдану

Янукович вкотре запевнив, що не винен у злочинах під час Майдану, і вважає, що справа проти нього сфабрикована

Екс-президент України Віктор Янукович висловив невдоволення рішенням суду, який дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо нього у справі кривавого розгону та розстрілів людей на Євромайдані Про це повідомляє «Тсн» із посиланням на звернення Віктора Януковича, яке до реакції надіслав прес-секретар його сина



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Віктор Янукович

Янукович вкотре запевнив, що не винен у злочинах під час Майдану, і вважає, що справа проти нього сфабрикована

Екс-президент України Віктор Янукович висловив невдоволення рішенням суду, який дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо нього у справі кривавого розгону та розстрілів людей на Євромайдані

Про це повідомляє «Тсн» із посиланням на звернення Віктора Януковича, яке до реакції надіслав прес-секретар його сина Олександра Януковича – Юрій Кирасир.

У своєму зверненні Янукович звинуватив чинну владу, яка, за його словами, спеціально не допустила його адвокатів до суду. Окрім того, екс-президент звинуватив чинних високопосадовців у причетності до розстрілів на Майдані в лютому 2014 року.

«Уже в Європі та світі відкрито говорять про причетність «нинішніх керівників» до масових розстрілів на Майдані в 2014 році. Називаються конкретні імена – Парубій, Пашинський, Луценко. Будуть названі ще», – заявив Янукович.

Він також укотре запевнив, що не винен у злочинах під час Майдану, і вважає, що справа проти нього сфабрикована. Екс-президент у своєму зверненні запевнив, що його звинувачують у злочинах, яких не існує.

«Для цього в Печерському суді м. Києва із застосуванням сили не допустили моїх захисників до судового процесу, замінили їх на «прокурорського» адвоката, якому вистачило за 40 хвилин дослідити 110 томів справи і понад 100 годин відеоматеріалів, щоб дати можливість «ручному» судді винести рішення про початок досудового розслідування відносно мене», – заявив Янукович.

Нагадаємо, у середу адвокат Януковича також пожалівся на суддю у справі Майдану.

Зазначимо, що у середу Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького

До слова, сьогодні суд у іншій справі Януковича також допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.