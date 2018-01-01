Справа Януковича: Суд дозволив заочне слідство стосовно екс-глави СБУ
- Сьогодні, 20:47
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Якименко знаходиться у розшуку, ухиляється від суду і слідства
Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького, повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.
«Стосовно ще трьох фігурантів даного кримінального провадження - В.Захарченка, В.Ратушняка та П.Федчука - подібні клопотання прокурорів розглядатимуться найближчим часом», - написала Сарган.
Як зазначили у ГПУ, мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.
Усі шестеро фігурантів кримінального провадження перебувають у розшуку, ухиляються від суду і слідства.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що заочний суд над колишнім головою Служби безпеки України Олександром Якименком та колишнім головою Міністерства внутрішніх справ України Віталієм Захарченком у справі розстрілу активістів на Майдані розпочнеться цього року.