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    Справа Януковича: Суд дозволив заочне слідство стосовно екс-глави СБУ

    Якименко знаходиться у розшуку, ухиляється від суду і слідства
    Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького, повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариси Сарган у Facebook. «Стосовно ще трьох фігурантів даного
    • Сьогодні, 20:47
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    Екс-глава СБУ Олександр Якименко&nbsp;
    Екс-глава СБУ Олександр Якименко 

    Якименко знаходиться у розшуку, ухиляється від суду і слідства

    Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького, повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.

    «Стосовно ще трьох фігурантів даного кримінального провадження - В.Захарченка, В.Ратушняка та П.Федчука - подібні клопотання прокурорів розглядатимуться найближчим часом», - написала Сарган.

    Як зазначили у ГПУ, мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

    Усі шестеро фігурантів кримінального провадження перебувають у розшуку, ухиляються від суду і слідства.

    Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що заочний суд над колишнім головою Служби безпеки України Олександром Якименком та колишнім головою Міністерства внутрішніх справ України Віталієм Захарченком у справі розстрілу активістів на Майдані розпочнеться цього року.

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