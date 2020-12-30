Рішення Зеленського присвоїти Героїв загиблому екіпажу МАУ спровокувало обурення у мережі

В'ятрович: «Герой – це той, хто свідомо обирає, ризикуючи заради когось чи чогось»

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу літака «МАУ», які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані. Така відзнака є незаслуженою, написала журналістка Наталія Нагорна на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Попри всю мою повагу до загиблих, але їхня смерть була трагічною випадковістю. Вони – жертви обставин, але не герої», – написала вона.

За її словами, у цьому питанні порушене питання справедливості. Наприклад, у червні 2014 року загинуло п’ятеро людей з екіпажу «Блакитна стежа». Вони відводили літак від міста та врятували від смерті сотні людей. Вони вдягли парашути на наймолодших колег і загиблого. Проте Героєм України з врученням ордену «Золота Зірка» став лише командир екіпажу – Костянтин Могилко.

«Вони рятували людей у підбитому літаку. Чи заслуговують інші четверо на нагороду? Їхній вчинок був насправді геройським», – пише Нагорна.

Така ж ситуація була з екіпажем літака Іл-76, якого збили в луганському аеропорту. «Чи був вчинок людей, які летять у захоплене місто, геройським? Вони загинули, виконуючи свій обов’язок захищати Україну. Або їхніх колег, які приземлили літак перед тим фактично в оточений Луганськ. 18 збитих військових літаків та вертольотів, понад 7 десятків геройськи загиблих членів екіпажу. І – «Золоті Зірки» для стюардес МАУ. Треба пояснювати ще щось чи достатньо?», – підсумувала вона.

Такої ж думки притримується народний депутат та історик Володимир В'ятрович. «Герой – це той, хто свідомо обирає, ризикуючи заради когось чи чогось. Жертва – позбавлена вибору обставинами, у яких опинилася не з власної волі. Не бачити різницю між ними може тільки той, хто не вміє/не хоче/не може обирати сам», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Загалом присвоєння членам екіпажу звання Героя України викликало емоційний шквал у соцмережі. Українці пишуть, що це – популізм та необдумане рішення. Також коментатори зазначають, що після цього звання втрачає свою цінність.

Звання Героя України посмертно присвоєно командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна ─ пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.