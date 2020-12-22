Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном – ЗМІ

ЗМІ: Звіт був переданий офіційним особам України та інших країн, громадяни яких загинули у катастрофі

Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку

Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном. Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Зі звіту стало відомо, що команда слідчих з Організації цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про катастрофу в понеділок і представила результати на відеоконференції посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.

«Учасники вебінару також провели серію переговорів про технічний звіт», – сказано у повідомленні.

Інші деталі онлайн-зустрічі і подробиці звіту не повідомляються.

Нагадаємо, 21 грудня, Іран закінчив технічний звіт про катастрофу українського літака.

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран – Київ, він розбився у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні у Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер помилково збили іранські військові.