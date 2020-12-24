Підсумки «ковідного» року: МАУ звільнила тисячу працівників

Із січня по грудень авіакомпанія виконала близько 17 тисяч рейсів, що на 72% менше в порівнянні з аналогічним показником 2019 року

В авіакомпанії розповіли про збитки, спричинені пандемією у 2020 році

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за рік через пандемію і часткове припинення авіасполучення скоротила близько тисячі працівників і виконала на 72% менше рейсів.Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії за підсумками діяльності в 2020 році.

«Під час локдауну авіакомпанія оптимізувала свою роботу: втричі зменшила витратні фінансові статті, оптимізувала флот і пропорційно скоротила штат працівників на близько 1000 чоловік», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з січня по грудень авіакомпанія виконала близько 17 тисяч рейсів, що на 72% менше в порівнянні з аналогічним показником 2019 року. За цей період МАУ перевезла 1,79 млн пасажирів - в чотири рази менше 2019 року (близько 8 млн пасажирів).

Крім того, в МАУ повідомляють, що у 2020 році транспортували 4,82 млн кілограмів вантажу (15,07 млн в 2019 році) і 1,35 млн кілограмів пошти (4,4 млн в 2019 році).

У 2021 році з квітня МАУ планує відновити власну маршрутну мережу на 64% від обсягів 2019 року. Зокрема, з початку літнього сезону планується запуск рейсів за 43 міжнародними і 7 внутрішніми маршрутами, що дозволить відновити повноцінне авіасполучення регіонів України з багатьма країнами Європи через хаб в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Також нагадаємо, що МАУ запускає авіаекскурсії над Києвом. Послуга доступна тільки для корпоративних клієнтів, вартість одного крісла при повному завантаженні літака ─ еквівалент $70 у гривні.

Як відомо, уряд з 12 березня 2020 ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Була зупинена робота метрополітенів, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне.

У липні 2020 року в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» заявили, що збитки в результаті призупинення авіасполучення під час карантину становили $60 млн.