Авіакатастрофа літака МАУ: члени екіпажу отримали звання Героя України
Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримали дев'ять членів екіпажу літака
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.
Звання Героя України посмертно присвоєно:
- командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку,
- командирові повітряного судна ─ пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну,
- другому пілотові Сергію Хоменку,
- старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову,
- бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.
Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.
Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».