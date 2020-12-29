Авіакатастрофа літака МАУ: члени екіпажу отримали звання Героя України

Літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами

Літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами

Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримали дев'ять членів екіпажу літака

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.

Звання Героя України посмертно присвоєно:

командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку,

командирові повітряного судна ─ пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну,

другому пілотові Сергію Хоменку,

старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову,

бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».