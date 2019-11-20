Різдвяні вихідні: скільки українці відпочивають на новорічні свята



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Святковий вікенд стартує наприкінці 2019 року й триватиме аж чотири дні поспіль

На новорічно-різдвяні свята у грудні 2019 року і січні 2020 року українці будуть відпочивати вісім днів.

Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження № 7-р, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні.

Отож, святковий вікенд стартує наприкінці 2019 року й триватиме аж чотири дні поспіль. Субота, 28 грудня, буде робочою, а от неділя, 29 грудня, а також 30, 31 грудня будуть вихідні. Відтак, можна буде підготуватися до Нового року 2020 без жодних проблем, адже 1 січня також традиційно буде неробочим днем.

Різдво 7 січня – ще одне державне свято – принесе у 2020 році два вихідних. 6 січня також буде офіційним вихідним. Оскільки ці дня припадають на понеділок та вівторок, якому передують субота-неділя, ми отримаємо вікенд з 4 по 7 січня – чотири дні. Проте вихідний за 6 січня переноситься на 11 січня, яке буде робочим днем.

У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 2 та 3 січня власним коштом, аби повноцінно відпочити в першій половині місяця.

Календар святкових вихідних днів у січні 2020:

1 січня – Новий рік (вихідний);

6 січня – Святвечір (вихідний);

7 січня – Різдво Христове (вихідний).

Також нагадаємо, що 21 листопада українці відзначають День гідності і свободи.