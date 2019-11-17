Українці перемогли у Глобальному конкурсі інновацій в Сінгапурі



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Фото Facebook Євгена Кудрявця

Конкурс проходив у Сінгапурі 15-17 листопада

Четверо українців стали переможцями Глобального конкурсу інновацій AIGC-2019, що пройшов у Сінгапурі.

Про це повідомив заступник директора з міжнародних відносин Малої академії наук України Євген Кудрявець у Facebook.

«Феєрична перемога на Глобальному конкурсі інновацій AIGC 2019 в Сінгапурі. 4 золотих медалі в учнів Малої академії наук України Ольги Харасахал, Софії Петришин, Назара Поночевного та Дмитра Лопушанського», – написав він.

Крім того, за його словами, Харасахал отримала на AIGC-2019 абсолютну перемогу – нагороду «Кращий серед кращих (Best Award Trophy)».

Як відомо, Харасахал досліджує проблеми раку та розробила метод виявлення метастаз на ранніх стадіях.

Конкурс інновацій проходив у Сінгапурі 15-17 листопада.

Нагадаємо, переможниці конкурсу «Міс Україна Всесвіт»-2019 Анастасії Субботі, яка має представити країну на «Міс Всесвіт» 8 грудня в Атланті, відмовили в отриманні американської візи.

Я повідомлялося, у Вінниці відкриють садочок інноваційного спрямування.