Українцям можуть дозволити змінювати по батькові



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Фото: УНІАН

Наразі довзволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2450, згідно з яким пропонуєтьсядозволити українцям змінювати по батькові.

Автори документа - народні депутати з фракції «Слуга народу», йдеться на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті пропонують внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексу, які дозволять особам від 16 років змінити на свій розсуд не тільки свої прізвище та імʼя, а й по батькові.

Водночас, особа з 14 років матиме право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків.

У разі, якщо над 14-річною особою, встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові буде здійснюватись за згодою опікуна.

Наразі довзволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

Законопроєкт розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України».

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє фотографуватися на паспорт у головному уборі.