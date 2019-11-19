У Києві вже встановлюють новорічну ілюмінацію: які вулиці і коли засяють (фото)
Незабаром кияни зможуть завітати ввечері на одну з центральних вулиць столиці та насолодитися новорічними вогнями
Комунальне підприємство «Київміськсвітло» вже розпочало роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації. В першу чергу прикрашена буде центральна частина міста. Зокрема ілюмінація буде встановлена на вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них територіях.
Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.
Тільки для прикрашання центральної вулиці міста – Хрещатика - використано понад 3 тисячі метрів гірлянд та 300 світлових приладів, які встановлені на деревах і адміністративних будівлях:
- Національна філармонія,
- Консерваторія,
- Київська міська державна адміністрація,
- Головпоштамт,
- Укоопспілка (новорічні мотиви, гірлянди).
Також ілюмінація встановлена на інших вулицях Києва:
- вул. Б. Хмельницького — ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди та кулі);
- Майдан Незалежності – дерева та опори (гірлянди);
- Європейська площа — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), дерева (падаючий лід, геометричні фігури, гірлянди);
- вул. Грушевського — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною та на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди).
Зазначається, що освітлення відповідає усім світовим стандартам: є енергозберігаючим та функціональним.
«Всі підготовчі, ремонтні і налагоджувальні роботи фінансувались за рахунок бюджетних асигнувань, виділених на утримання електромереж зовнішнього освітлення в 2019 році. На матеріали для ремонту та утримання існуючої ілюмінації за останні роки було виділено близько 2 млн грн», - повідомляє Київміськсвітло.
Новорічна ілюмінація працюватиме з 19 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року, окрім в ніч з 19-го на 20-те, 31-1 грудня 2019 р. та 1-2, 19-20 січня 2020 р. всю ніч без відключення.