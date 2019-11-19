У Києві вже встановлюють новорічну ілюмінацію: які вулиці і коли засяють (фото)



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Ілюмінація буде встановлена на центральних вулицях Києва Фото: Київміськсвітло

Незабаром кияни зможуть завітати ввечері на одну з центральних вулиць столиці та насолодитися новорічними вогнями

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» вже розпочало роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації. В першу чергу прикрашена буде центральна частина міста. Зокрема ілюмінація буде встановлена на вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них територіях.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Тільки для прикрашання центральної вулиці міста – Хрещатика - використано понад 3 тисячі метрів гірлянд та 300 світлових приладів, які встановлені на деревах і адміністративних будівлях:

Національна філармонія,

Консерваторія,

Київська міська державна адміністрація,

Головпоштамт,

Укоопспілка (новорічні мотиви, гірлянди).

Також ілюмінація встановлена на інших вулицях Києва:

вул. Б. Хмельницького — ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (гірлянди та кулі);

Майдан Незалежності – дерева та опори (гірлянди);

Європейська площа — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (листя), дерева (падаючий лід, геометричні фігури, гірлянди);

вул. Грушевського — святкова ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною та на опорах зовнішнього освітлення (новорічні мотиви, гірлянди).

Зазначається, що освітлення відповідає усім світовим стандартам: є енергозберігаючим та функціональним.

«Всі підготовчі, ремонтні і налагоджувальні роботи фінансувались за рахунок бюджетних асигнувань, виділених на утримання електромереж зовнішнього освітлення в 2019 році. На матеріали для ремонту та утримання існуючої ілюмінації за останні роки було виділено близько 2 млн грн», - повідомляє Київміськсвітло.

Новорічна ілюмінація працюватиме з 19 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року, окрім в ніч з 19-го на 20-те, 31-1 грудня 2019 р. та 1-2, 19-20 січня 2020 р. всю ніч без відключення.