РНБО має розібратися з нелегітимним складом НКРЕКП – Батьківщина

Паралельно з доведенням до банкрутства державних енергокомпаній, регулятор всіляко сприяв імпорту струму з Росії

Відповідальність за 82,5 млрд боргу населення за житлово-комунальні послуги і 50 млрд грн збитків державних енергетичних компаній за 2020 рік повністю лежить на діючому нелегітимному складі НКРЕКП.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«90% впливу на ринки енергетики, комуналки має Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Є такий «незалежний» регулятор. А як так може бути, що за цей рік 2020-й «Енергоатом», який був до того прибутковою компанією, отримав 4,6 мільярда збитку? «Нафтогаз» став збитковою компанією на 19 мільярдів гривень збитку. Укренерго, державна монополія стратегічна, має збитки 27,5 мільярда», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

Нардеп наголосив, що паралельно з доведенням до банкрутства державних енергокомпаній, регулятор всіляко сприяв імпорту струму з Росії.

«От прямо сьогодні ми чомусь купуємо російську електроенергію. А приїхали до нас американські гості, ми ж будемо санкції вимагати, і купуємо російську електроенергію, білоруську так само. Хто за це має відповідати?», – зазначив Кучеренко.

Він привітав плани РНБО провести окреме засідання щодо ситуації з комунальними тарифами, зокрема цінами на газ, і закликав керівництво держави навести лад в регуляторі НКРЕКП, більшість членів якого давно втратили легітимність.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКУ був призначений в жовтні 2019 указом президента Зеленського терміном на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включаючи главу регулятора Валерія Тарасюка і раніше займають ці посади.

16 березня 2021 року суд поставив під сумнів повноваження 4 членів НКРЕКП і зобов’язав уряд звільнити їх і провести відкритий і прозорий конкурс.

Восени 2020 року питання неконституційності НКРЕКУ почав розглядати Конституційний суд України.