«Рівнегаз» замінить своїм клієнтам газове обладнання та додаткові прилади

Вже двісті клієнтів довірили реконструкцію «Рівнегазу»

Від початку 2021 року реконструкцію системи газопостачання здійснили 193 клієнти АТ «Рівнегаз». У 2020 році послугу реконструкції у газової компанії замовили 700 споживачів блакитного палива.



Реконструкція – це комплекс робіт, який проводить АТ «Рівнегаз», якщо клієнту потрібно замінити газове обладнання, або встановити додаткові газові прилади, змінити розташування газових мереж. Самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Щоб провести реконструкцію, споживач повинен звернутися із заявою до найближчого 104.ua Клієнтського простору.



АТ «Рівнегаз» пропонує клієнтам комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно зекономити час і кошти. Клієнту не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт. Варто лише раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати, доки спеціалісти виконають необхідні роботи. Кожного клієнта супроводжує Персональний менеджер, який контролює виконання послуги.

«Фіксованої вартості послуги реконструкції в Україні немає. Вона розраховується відповідно до проекту, індивідуально. Це пов’язано з тим, що бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж перенесення газопроводу. Окрім того, є процедурні особливості виконання реконструкції для фізичних та юридичних осіб», – зауважує директор з капітального будівництва АТ «Рівнегаз» Руслан Сахарчук.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, що функціонує). Після цього фахівці АТ «Рівнегаз» проводять будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірку на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.



Якщо в процесі реконструкції потрібно замінити газові прилади, персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.