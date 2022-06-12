РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки

Отримання повістки про призов на військову службу ще не означає, що людина буде мобілізована

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді з нацбезпеки та оборони (РНБО) розвінчав низку міфів щодо мобілізації, які побутують в українському суспільстві. Зокрема, в РНБО розповіли про нюанси щодо вручення військових повісток.

У ЦПД наголосили, що вручання військової повістки на вулиці не суперечить закону.

«Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.

«У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби», – пояснили у ЦПД.

У РНБО також нагадують, що ухилитися від мобілізації, знищивши отриману повістку та сховавшись «у селі», не вийде. Адже за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання – штраф від 1700 до 3400 грн.

«За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років», – наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що зараз, у найактивнішу фазу війни, Україну захищають 700 тисяч українських військових.