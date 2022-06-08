Чи побільшало в Україні «ухилянтів»: оприлюднено статистику

За перші два місяці повномасштабної війни відкрили близько 400 кримінальних проваджень щодо ухиляння від мобілізації

Статистика щодо ухиляння від мобілізації сьогодні та у 2014-2015 роках подає приблизно одинакові дані

Попри старт повномасштабної війни та впровадження воєнного стану, кількість «ухилятнів» від мобілізації в Україні залишилась на тому ж рівні, що й була на початку російського вторгнення у 2014-2015 роках. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот», посилаючись на дані Генеральної прокуратури.

За перші два місяці війни в Україні, в середньому, відкривалося 198 нових кримінальних проваджень кожного місяця (397 за два місяці) за ст. 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації».

Цей показник майже не перевищує кількість відповідних справ у 2015 році. Тоді за ухил від призову відкривали близько 188 кримінальних проваджень на місяць.

Статистика щодо ухиляння від мобілізації

Зазначається, що така статистика обумовлена «єдністю та більшим бажанням українців захищати свою землю, великою кількістю добровольців як в Україні, так і за її межами, а також створенням територіальної оборони, де кожен стоїть на захисті власного міста та родини».

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники від початку повномасштабного російського вторгнення затримали 3 250 чоловіків, які ухилялися від мобілізації, з них при спробі виїхати за підробленими документами – 900.

Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.

Додамо, що у 2014 році в Україні оголосили загальну мобілізацію 17 березня. Протягом 2014 та 2015 років провели шість хвиль мобілізації.

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