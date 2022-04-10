На Прикарпатті чоловік отримав повістку у військкомат через дурну витівку

Водій, який у Коломиї на повну гучність слухав музику та порушував спокій, отримав повістку від військкомату

Авто хулігана можуть забрати на потреби Збройних сил

Автомобіліст у Коломиї отримав повістку з військкомату через те, що дуже голосно слухав музику, чим порушував спокій громадян. Про це повідомляє мер міста Богдан Станіславський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, місцеві жителі у мережі активно обурювалися діями водія.

«Він на повну гучність в авто слухав музику, яку було чути на вулицях міста, та хамив військовим. Сьогодні поліція зупинила цього персонажа за зухвалі дії та порушення правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Разом із постановою про скоєні адміністративні правопорушення чоловік отримав повістку до військкомату. Розглядається питання щодо вилучення його транспортного засобу на потреби ЗСУ.

«У час, коли наші захисники боронять Україну, негідно так поводитися. Це має бути попередження ля всіх, хто зараз дозволяє собі такі речі», – написав міський голова.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, зареєструвавшись у новому регіоні, повинні протягом семи днів стати на військовий облік. Якщо цього не відбувається, ухилянтами повинні зайнятися органи місцевого самоврядування.

Додамо, що президент України Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни.

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