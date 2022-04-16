Колишньому генпрокурору вручили повістку да армії

Руслану Рябошапці наказано з’явитися до військкомату в Мукачево

Ексгенпрокурору Руслану Рябошапці вручено повістку до лав ЗСУ.

Відповідні фото з’явилися у мережі.

Судячи з інформації, вказаної у повістці, колишній генпрокурор Рябошапка перебуває зараз на Закарпатті, а саме в місті Мукачево.

Нагадаємо, що за звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки 5 березня 2020 року проголосували майже усі нардепи «Слуги народу», «Опозиційна платформа - За життя», депутатські групи та позафракційні. Усі присутні нардепи від «Європейської солідарності» та «Батьківщини» утрималися.

Раніше Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили. Як підставу від'їзду він вказав на наявність трьох дітей, але оскільки з ним їх не було, то українські прикордонники не випустили Рябошапку з країни. Також стало відомо, що його троє дітей є громадянами Франції.

Також нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його брат, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вивезли із України через прикордонний пункт «Вилок» два дорогі автомобілі та 17 млн доларів.