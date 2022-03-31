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    Блогер ошукав людей на 200 тис. грн. Кіберполіція вручила йому повістку до військкомату

    Шахрай виманював гроші через соціальну мережу - Блогер ошукав людей на 200 тис. грн. Кіберполіція вручила йому повістку до військкомату
    Шахрай виманював гроші через соціальну мережу
    фото: Нацполіція

    Молодий хлопчина ошукав близько сотні людей

    Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області спільно з поліцейськими Хмельницького райуправління викрили 24-річного хлопця, який ошукав близько сотні людей. Про це у Facebook повідомила поліція області.

    Під виглядом продажу подарункових боксів (black box) в одній із соціальних мереж хмельничанин виманив у потерпілих понад 200 тис. грн. Головною умовою в діяльності зловмисника була повна оплата за товар, після чого він припиняв спілкування з клієнтом. Натомість потерпілі так і не отримували black box з подарунком.

    За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільні телефони з обліковими записами, де розміщувались оголошення про продаж боксів, банківські карти, на які потерпілі перераховували грошові кошти, а також сім-картки різних мобільних операторів. Вилучену техніку правоохоронці направили на експертизу.

    «Правоохоронці, які прийшли до зловмисника з обшуком, теж не залишились в боргу і вручили блогеру свій black box з повісткою до військкомату. Найближчим часом на нього ще чекає додатковий подарунок у вигляді підозри», – йдеться в офіційному повідомленні.

    Раніше кіберполіція викрила 35-річна мешканку Львова, яка «здавала» неіснуючі квартири тим, хто намагався врятуватися від війни.

    Теги: росія окупанти шахрайство війна Україна окупація #stoprussia
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    Блогер ошукав людей на 200 тис. грн. Кіберполіція вручила йому повістку до військкомату