РНБО: Україна у 2019 році виділить на оборонний бюджет понад 5% ВВП



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Фото: Главком Український військовослужбовець на параді до Дня Незалежності України

Секретар РНБО розповів про пріоритетні напрямки фінансування на наступний рік

Рада національної безпеки та оборони України затвердила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік, на потреби сектора нацбезпеки та оборони буде спрямовано понад 5% ВВП.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Одним з важливих пріоритетів бюджету на наступний рік за дорученням президента України визначено істотне збільшення грошового забезпечення військовослужбовців», - заявив глава РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік - виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, крилатих ракет) посилення системи протиповітряної оборони держави і можливостей авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, передбачається реалізація державної політики в сфері кібербезпеки, заходи з розвитку та модернізації спецзв'язку і захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016 - 2020 рр.; посилення контррозвідувального захисту і боротьби з тероризмом та диверсійною діяльністю тощо.

Раніше Порошенко розповів, які невідкладні питання розглянуть на закритому засіданні РНБО.

Також президент запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.

Раніше повідомлялося, що Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшити фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд грн.