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    Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%

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    Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%

    «Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового»

    Президент Петро Порошенко запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.

    Про це він заявив в четвер, 6 вересня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

    «Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%», - сказав Порошенко.

    Раніше повідомлялося, що Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшити фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд грн.

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