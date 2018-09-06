Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%



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«Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового»

Президент Петро Порошенко запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.

Про це він заявив в четвер, 6 вересня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

«Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%», - сказав Порошенко.

Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від Уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 сентября 2018 г.

Раніше повідомлялося, що Міноборони прийняло рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 жовтня 2018 року і звернулося до уряду з метою збільшити фінансування з бюджету в сумі 4,5 млрд грн.