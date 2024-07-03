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Родичі деяких київських посадовців втекли за кордон від мобілізації за допомогою дітей-сиріт

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Родичі деяких київських посадовців втекли за кордон від мобілізації за допомогою дітей-сиріт
Лубінець звернувся з заявою до Офісу генерального прокурора
фото з відкритих джерел

Омбудсмен: Чоловіки, які супроводжували дітей-сиріт, після перетину кордону звільнилися зі своїх посад 

Київські посадовці відправляли своїх близьких родичів за кордон, як супроводжуючих для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Однак таким чином чоловіки тікали за кордон. Про це Лубінець повідомив у своєму Телеграмі. 

«Працівники Офісу Омбудсмана випадково стали «розслідувачами». Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон», - зазначив Лубінець.

За словами Лубінця, після того, як чоловіки опинилися за межами країни, всі вони звільнилися зі своїх посад. 

Омбудсмен розповів, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

У 2024 році представники Лубінця під час моніторингових візитів у Німеччину відвідували ті заклади, де перебувають українські діти. Але в табір Вупперталя їх не пустили. Причини - відсутність супровідних осіб від України. Діти перебувають лише під опікою німецької сторони. Як сказали німці, з початку евакуації тут було 55 дітей.

Лубінця додав, що моніторингова група так і не змогла перевірити, де решта 13 дітей. Тож уже в Києві Офіс омбудсмена прийшов із позаплановими візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1.

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Теги: діти чиновник Лубінець

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