Повернення додому: Лубінець показав фото звільнених з полону цивільних українців

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня

Вдалося повернути українців, які перебували у полоні більше шести років

Катерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павло Купрієнко, Микола Швець та Наталія Захаренко, яких утримували в Білорусі, нині вже в Україні. Історія кожного з них наповнена болем, однак – вже все позаду. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«Утримання в російських стінах закінчилося і для ще пʼяти цивільних українців. Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого утримували з 2021 року. Валерій Матюшенко, який з 2017 року не бачив своїх рідних», – повідомив Лубінець.

фото: Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

фото: Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Також вдалося звільнити Олену Пех, яку донька чекає з 2018-го року та Богдана Гелету й Івана Левицького, священників Української греко-католицької церкви, які чинили опір окупаційним військам у Бердянську.

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фото: Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

«Із ними зустрілися та поспілкувалися працівники нашого Офісу, зафіксували їх фізичний та моральний стан. Громадяни однозначно потребують реабілітації. А ми, своєю чергою, будемо опікуватися тим, щоб їхніх прав дотримувалися! Повага і вдячність Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за здійснену колосальну роботу!», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Також 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.