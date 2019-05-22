Родичі заручників Кремля звернулися до Зеленського



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Українські військові переступають через протитанкові міни під час перетину лінії розмежування на Донбасі після звільнення з полону. Луганщина, 2015 рік

Родичі полонених пропонують запровадити посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля

Родичі заручників Кремля, що перебувають на території Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі, правозахисники, що опікуються цими питаннями, звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про конкретні дії для звільнення їхніх близьких.

Про це повідомляється на сайті об'єднання родичів політв’язнів Кремля.

Родичі полонених просять Зеленського підтримати запропоновані дії, які сприятимуть звільненню їхніх рідних:

– Запровадити посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують в Криму та РФ. Уповноважений відповідатиме за пошук шляхів звільнення заручників, створення гуманітарної переговорної платформи щодо звільнення заручників, залучення за потреби іноземних експертів, національних лідерів і лідерів думок для участі в переговорному процесі, сприятиме виконанню заходів з забезпечення державної підтримки заручників та їх родин. Проект повноважень та зони відповідальності даної посадової особи готовий.

– Створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, які працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля. Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників даних процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий.

– Публічно підтримати законопроект «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами» який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам і їх родинам.

– Сприяти удосконаленню санкційної політики України відносно Росії та її громадянових осіб, які причетні до незаконного ув’язнення, катувань та інших форм переслідувань заручників Кремля.

– Підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, направленою проти українських громадян.

– Публічно підтримати законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також приводить положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права.

Стара президентська команда, яка відповідала за вирішення гуманітарних питань на Донбасі, вже пішла з посад, а в команді Володимира Зеленського поки ще не визначилися з відповідальними за цей напрямок, що створює на цей момент додаткові перешкоди щодо звільнення українських полонених.

17 травня про своє звільнення з посади уповноваженої президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та представника гуманітарної підгрупи у Мінську заявила Ірина Геращенко, яка обіймала цей пост з червня 2014 року. Через два дні після цієї заяви про припинення своєї діяльності у Мінському процесі повідомив і Євген Марчук. 20 травня рапорт про відставку подав глава СБУ Василь Грицак.