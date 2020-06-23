Родина очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на понад 30 мільйонів



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Журналісти показали, чим володіють слідчі у справі про вбивство журналіста Шеремета

Мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах і під Києвом, а також елітні автівки

Родина першого заступника голови Нацполіції та керівника слідчо-оперативної групи по розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета Євгена Коваля володіє земельними ділянками і нерухомістю на понад мільйон доларів, але її члени не мають офіційних підтверджень заробітків співставних з цією сумою.

Про це йдеться у матеріалі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Зокрема, мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах – у Пилипці та селі Річка, а також під Києвом – у Процеві, Кийлові, Хотянівці, Нижній Дубечні та Новосілках.

Так, тільки в Карпатах у родичів Євгена Коваля майна на понад мільйон доларів – більше 5 з половиною гектарів у селі Річка та ще 2,4 гектара в Пилипці, де, ймовірно, зводиться база відпочинку. Уся земля оформлена на батька першого заступника голови Нацполу – Олександра Коваля.

Восени журналісти зі «Слідства.Інфо» після призначення Коваля на керівну посаду в Нацполі розказали про майно його батька у Карпатах. Тоді їм вдалося зафіксувати, що на ділянці в Пилипці ведеться активне будівництво та облаштування території.

На нашому відео помітно, що у березні більшість будинків були вже готові. І якщо раніше за документами в експлуатацію було введено 4 котеджі, то зараз додалося ще 2 і СПА на 671 квадратний метр.

Також члени родини Коваля є власниками ділянки площею в понад гектар у Кийлові – мальовничій частині вздовж Дніпра, де сотка землі стартує з позначки у 26 тисяч гривень.

Поруч в Процеві у їхній власності ще 5 ділянок площею у 64 сотки (з мінімальним цінником у 15 тисяч гривень за сотку).

11 соток під новим котеджем у Хотянівці, що поруч з Вишгородом, у власності чоловіка рідної сестри першого заступника голови Нацполу. Також він, відповідно до реєстру прав на нерухомість, значиться власником більш як 7 гектарів у Новосілках, де вартість сотки стартує від 30 тисяч гривень.

За інформацією журналістів, офіційні доходи членів родини поліцейського в рази менші за вартість вищезазначених активів. Наприклад, Катерина Крет – сестра Коваля, яка раніше працювала в податковій Вишгорода, у поданій в 2019-му році декларації, прозвітувала про 420 тисяч гривень річного доходу на двох з чоловіком. Натомість не зазначила численне майно, оформлене на неї та чоловіка. Від будь-яких коментарів жінка відмовилась.

Самого Євгена Коваля, в декларації якого з нерухомості лише дві квартири в столиці та дві ділянки під Києвом, журналісти зустріли під час посадки в елітний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Таке авто нині коштує близько двох мільйонів гривень. Ця машина відсутня в декларації поліцейського. Сам він заявив, що вона є службовою.

Тезу про те, що подібні автомобілі передавалися американською стороною Національній поліції в якості допомоги озвучив і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Журналісти помітили ще дві автівки, які ймовірно обслуговують першого заступника голови Нацполіції та його родину. Їх також немає у декларації Коваля, де вказані лише ВАЗ 2113 у власності і два Рендж Ровери у користуванні, з яких один записаний на його батька.

Євген Коваль призначений на посаду у вересні 2019-го року. До цього три роки очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, а його загальний стаж роботи в правоохоронних органах перевищує 23 роки.

У грудні 2019-го Коваль на терміновому брифінгу в МВС презентував матеріали розслідування слідчо-оперативної групи, яку він очолював, по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. В результаті волонтери Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко вже півроку знаходяться за ґратами, а Яну Дугарь випустили під домашній арешт. Така довіра керівництва МВС та цілий ряд об’єктів нерухомості, що знаходяться у власності родини Євгена Коваля, і привернули увагу ЗМІ. Щоправда, говорити про походження активів родини Коваль не захотів.

Після зустрічі з журналістами Головне слідче управління Нацполіції відкрило справу за втручання в його приватне життя та правоохоронну діяльність. А на адресу нашої редакцій надійшли листи від адвоката Євгена та Олександра Ковалів, в яких вони спростовують фінансовий, побутовий і майновий зв’язок між собою.