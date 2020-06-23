У Мукачеві посеред вулиці стріляли з автомата (фото,відео)



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Стрілянина у Мукачеві сталась ввечері 22 червня

За словами місцевих жителів, стріляли з автомата: люди чули кілька коротких черг

У Мукачеві вчергове трапилась стрілянина. Інцидент стався ввечері у мікрорайоні Підгоряни.

Як повідомляє Mukachevo.net, інцидент трапився близько 21:10 години, за адресою вулиця Верді, 6.

За словами свідків, невідомі на сірому позашляховику здійснили постріли з автоматичної зброї. Кажуть, що чули кілька коротких черг.

На місці події працюють полісмени. За джерелами місцевих ЗМІ, власник автомобіля, на якому пересувався стрілок вже встановлений, але він продав автомобіль вже близько року тому.

Журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив, що стріляли із джипа «Гранд Черокі» чи то з автоматичної зброї, чи то з мисливського карабіну.

«Стріляв чоловік на сірому позашляховику. За моєю інформацією, поранених нема, стріляли в повітря», – зазначив він.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Згодом «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували.

Як відомо, суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у стрілянині в Мукачеві.