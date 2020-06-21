Суд відпустив обвинуваченого в організації вбивства ветерана «Сармата» на оздоровлення до моря



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Суддя відпустила Бродського на так зване «оздоровлення» на 5 днів – до 22 червня включно

Раніше суд звільнив з-під варти чотирьох обвинувачених у справі вбивства «Сармата»

Суддя Бердянського міськрайонного суду Олена Вірченко відпустила на відпочинок до моря обвинуваченого в організації вбивства ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний «Сармат» Євгена Бродського.

Про це повідомляє Громадське.

Судові розгляди у справі тривають, обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Проте у рішенні вказується, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого, наголосивши на тому, що Євгену Бродському нібито необхідно пройти «оздоровчу профілактику» у місті Бердянськ. За адресою, яку вказав захисник, знаходиться база відпочинку Sun resort.

Побратим Віталія Олешка Антон Пшеничний дізнався про порушення Бродським умов домашнього арешту.

«Вчора (19 червня) ми дізналися, що він (Євген Бродський) святкує свій день народження на косі, де база відпочинку Sun resort. Дзвонили офіційно через 102 з приводу порушення домашнього нічного арешту, а після вже дізналися про цю ухвалу. Я так розумію, що Бердянський суд взагалі з’їхав з глузду», – обурився Пшеничний.

Суддя відпустила Бродського на так зване «оздоровлення» на 5 днів – до 22 червня включно. Втім, побратими «Сармата», які вже 12 день голодують задля того, щоб усіх обвинувачених повернули до СІЗО, вбачають в цьому необхідність зустрічі Бродського з іншими фігурантами справи. Адже раніше суд звільнив з-під варти 4 обвинувачених, серед яких Михайло Сігіда, який відбуває домашній арешт у Бердянську.

Але з огляду на, що Сігіда зараз теж перебуває у Бердянську, в такі випадковості побратими вбитого не вірять.

29 травня суд звільнив з-під варти чотирьох обвинувачених у вбивстві Віталія Олешка: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.

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