ФСБ затримала начальника райвідділку поліції через «спрівпрацю з СБУ»



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Дмитро Борзенков ніби-то передавав секретні відомості Службі безпеки України

ФСБ влучило у ціль: прізвище курського «штірліца» майже українське

ФСБ запідозрило начальника районного відділу МВС у Курській області Дмитра Борзенкова у зраді на користь України. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Лефортовський суд Москви заарештував «зрадника» на два місяці і обрав запобіжний захід до 18 серпня.

«22 червня ФСБ повідомила про затримання за держзраду главу районного відділу поліції в Курській області Дмитра Борзенкова. За даними спецслужб, він передавав секретні відомості Службі безпеки України (СБУ). Його привернуло до співпраці один з підрозділів СБУ, для якого здійснювався збір та передача відомостей, що становлять державну таємницю», - йдеться у повідомленні.

Дмитро Борзенков 1981 року народження, має звання підполковника поліції.

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