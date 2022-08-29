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Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет
У повітряний простір Білорусі з РФ зайшли ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М
фото з відкритих джерел

Рівненщина зазнала чотирьох ракетних ударів

Увечері 28 серпня російська авіація обстріляла Україну з території Білорусі.

Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», авіація РФ увійшла до повітряного простору Білорусі з РФ і здійснила ракетний обстріл України з території Білорусі.

О 19:14 із РФ через м. Мстиславль (Могилівська область) зайшли не менше п’яти літаків ВКС РФ, серед яких зафіксовані надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М.

Перший пуск зафіксовано о 19:29 над Жовтневим районом (Гомельська область) у бік південного заходу. Після чого літак одразу ж розвернувся у напрямку Могильова.

Далі пуски ракет зафіксовані о 19:32 над Петриківським районом (Гомельська область), 19:35 над Жовтневим районом, 19:38 над Петриківським районом. Також звуки запусків ракет були чутні над Туровом та Мозирем.

Усього з 19:29 до 19:39 було запущено щонайменше п’ять ракет, повідомляє «Беларускі Гаюн».

У період з 19:44 по 19:53 близько п’яти літаків ВКС РФ повернулися через Мстиславль назад до РФ.

Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет фото 1

Нагадаємо, 28 серпня увечері під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Волинській області. Також очевидці повідомляли про дим у Рівненській області.

У результаті ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури. Інших цивільних об'єктів на території громади і міста Сарни пошкоджено не було.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про чотири ракетні удари по об’єктах військової інфраструктури в м. Сарни, обійшлося без жертв. Ударною хвилею пошкоджено біля 30 будинків у Сарнах та приміщення ЦРЛ. На місці працюють відповідні служби.

Теги: Білорусь росія окупанти війна обстріл Рівненщина

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