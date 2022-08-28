Окупанти обстріляли Енергодар: перші подробиці

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється

Російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п’ятий мікрорайони міста. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.



«Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів- Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки.

Є займання припаркованих на подвір’ї автомобілів.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Волинській області. Також очевидці повідомляли про дим у Рівненській області.