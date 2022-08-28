Окупанти чотирма ракетами обстріляли Рівненщину: нові подробиці

Через удари пошкоджено приміщення лікарні та 30 житлових будинків

Чотири ракетні удари по об’єктах військової інфраструктури в м.Сарни, обійшлося без жертв. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Ударною хвилею пошкоджено біля 30 будинків у Сарнах та приміщення ЦРЛ. На місці працюють відповідні служби.

«Сьогодні ввечері ворог завдав чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 цивільних обєктів. Це – житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Вже завтра усі наслідки будуть усунені. На місці події працюють усі силові відомства», – сказав Коваль.

Зазначимо, у результаті ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури. Інших цивільних об'єктів на території громади і міста Сарни пошкоджено не було.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Волинській області. Також очевидці повідомляли про дим у Рівненській області.

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.



