Обстріл Рівненщини: постраждали будинки та зникло світло у лікарні

У результаті ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури

Сьогодні, 28 серпня, російькі окупанти завдали ракетних ударів по території Рівненщини. Голова Сарненської міської ради Руслан Серпенінов повідомив, що зникло електропостачання у Сарненській ЦРЛ.

«У результаті ракетного удару по Сарненській територіальній громаді постраждав один із об'єктів військової інфраструктури. Інших цивільних об'єктів на території громади і міста Сарни пошкоджено не було. Зараз ведуться роботи із відновлення електропостачання на території Сарненської ЦРЛ. На цю хвилину повідомлень до Сарненської ЦРЛ від постраждалих осіб не надходило», – повідомив Серпенінов.

За його словами, буде створена комісія, яка буде обстежувати постраждалі будинки. Буде надана фінансова підтримка.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Волинській області. Також очевидці повідомляли про дим у Рівненській області.

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.