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Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Михайло Гуцерієв, бізнесмен
фото з відкритих джерел

Виявилося, що за кілька років до арешту майно було вперше переписане на іншу особу

Новим власником українського бізнесу російського олігарха Михайла Гуцерієва, який відомий своїми текстами пісень для Таїсії Повалій та Ані Лорак, став громадянин Туреччини Доган Месут. Сучасні логістичні склади на 80 тисяч квадратних метрів поблизу Києва, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена 12 грудня, після виходу розслідування видання Trap Aggressor.

Йдеться про українську компанію «МЛП-Чайка». 25 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать цьому підприємству. У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину РФ Михайлу Гуцерієву, який через постійну підтримку влади РФ, зокрема оборонного та силового блоку нагороджений низкою державних нагород і відзнак Російської Федерації, серед яких медаль «За отличие в специальных операциях» ФСБ Росії та декілька одиниць нагородної зброї. Але менше ніж за місяць арешт скасували. 

За даними слідства компанія «МЛП-Чайка» входить до структури російських підприємств «Міжнародне логістичне партнерство». «МЛП» своєю чергою входить до бізнес-групи «Сафмар», що безпосередньо належить Гуцерієву.

Виявилося, що за кілька років до арешту майно було вперше переписане на іншу особу. Правозахисник компанії «МЛП-Чайка» стверджував, що власницею підприємства є громадянка України Вікторія Кущ, яка має численні подяки від ЗСУ, ТРО та Нацполіції, а кошти від діяльності підприємства використовуються для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України. Арешт накладено необґрунтовано, а розгляд клопотання про арешт відбувся без виклику власника до суду. І такі аргументи адвоката стали достатньою підставою, щоб суддя задовольнив його прохання.

Журналісти Trap Aggressor довели, що Вікторія Кущ, яка була бенефіціаркою компанії «МЛП-Чайка» з 2014-го року проживає в Росії і пов’язана з російським олігархом Михайлом Гуцерієвим. Після виходу розслідування в реєстрі юридичних осіб з’явились зміни. Тепер бенефіціаром компанії зазначений громадянин Туреччини Доган Месут.

Михайло Гуцерієвросійський олігарх, головний акціонер компанії «Сафран» до якої входять «РосНефть», «НК Нефтіса», «Рускій уголь» і «Моспромстрой». 19-го жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва: йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років. 

Відомий також тим, що писав пісні для Таїсії Повалій (альбом «Особенные Слова»), Ані Лорак (пісня «Осенняя любовь») та багатьох російських співаків.

Теги: бізнес арешт прокурор суддя розслідування майно

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