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Російські олігархи оскаржують санкції ЄС у суді

Альона Боженко
glavcom.ua
Російські олігархи оскаржують санкції ЄС у суді
Російські олігархи оскаржать санкції у Європейському суді
фото ілюстративне

Григорій Березкін і Геннадій Тимченко вимагають відшкодування «нематеріальної шкоди», якої вони нібито зазнали внаслідок застосування санкцій

Олігархи та компанії з Росії та Білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Про це повідомляє газета Bild.

Серед тих, хто подав скарги, – енергетичний магнат Геннадій Тимченко, у справі якого вказано адресу проживання у Швейцарії, про що стало відомо журналістам із документів, до яких вони отримали доступ.

Геннадій Тимченко вимагає від Європейського союзу компенсації у розмірі 1 млн євро (988 000 швейцарських франків) за нібито завдану ними «нематеріальну шкоду». Бізнесмен стверджує, що його помилково зарахували до ближнього кола президента Росії Володимира Путіна.

Окрім Геннадія Тимченка, позивачами виступили колишній власник ФК «Челсі» Роман Абрамович, голова фінансової групи «Альфа-Груп» Михайло Фрідман. Відповідачем за цими позовами є саме Євросоюз, а не Швейцарія, хоча влада Конфедерації ввела ідентичні європейські санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Кремлем.

Скаргу подав також відомий у Німеччині олігарх Алішер Усманов, який певний час жив на розкішній віллі на озері Тегернзе, а потім, за чутками, втік до рідного Узбекистану. Масштабний обшук, проведений слідчими та податковими органами у його баварській резиденції Роттах-Егерн, викликав резонанс. Усманова намагалися вивести з санкційного списку ЄС в екстреному порядку. Але президент компетентного суду Європейського союзу відмовив.

Нагадаємо,  16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Раніше міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ. 

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