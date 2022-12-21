Російські олігархи оскаржують санкції ЄС у суді

Григорій Березкін і Геннадій Тимченко вимагають відшкодування «нематеріальної шкоди», якої вони нібито зазнали внаслідок застосування санкцій

Олігархи та компанії з Росії та Білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Про це повідомляє газета Bild.

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Серед тих, хто подав скарги, – енергетичний магнат Геннадій Тимченко, у справі якого вказано адресу проживання у Швейцарії, про що стало відомо журналістам із документів, до яких вони отримали доступ.

Геннадій Тимченко вимагає від Європейського союзу компенсації у розмірі 1 млн євро (988 000 швейцарських франків) за нібито завдану ними «нематеріальну шкоду». Бізнесмен стверджує, що його помилково зарахували до ближнього кола президента Росії Володимира Путіна.

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Окрім Геннадія Тимченка, позивачами виступили колишній власник ФК «Челсі» Роман Абрамович, голова фінансової групи «Альфа-Груп» Михайло Фрідман. Відповідачем за цими позовами є саме Євросоюз, а не Швейцарія, хоча влада Конфедерації ввела ідентичні європейські санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Кремлем.

Скаргу подав також відомий у Німеччині олігарх Алішер Усманов, який певний час жив на розкішній віллі на озері Тегернзе, а потім, за чутками, втік до рідного Узбекистану. Масштабний обшук, проведений слідчими та податковими органами у його баварській резиденції Роттах-Егерн, викликав резонанс. Усманова намагалися вивести з санкційного списку ЄС в екстреному порядку. Але президент компетентного суду Європейського союзу відмовив.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Раніше міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.