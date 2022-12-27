Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Україні арештовано майно російського олігарха Усманова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні арештовано майно російського олігарха Усманова
фото з відкритих джерел

Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн

Служба безпеки України спільно з детективами БЕБ встановила місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 24 лютого на Усманова накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

«Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви», – зазначає СБУ.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України.

Раніше суд конфіскував все майно Януковича на користь України.

Теги: СБУ війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України
Суд конфіскував все майно Януковича на користь України
15 грудня, 08:31
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
9 грудня, 17:25
Майно профспілок визнано речовим доказом у справі, яку веде Головне слідче управління Національної поліції
Суд передав державі майно, яким незаконно заволоділи профспілки (список)
28 листопада, 06:30

Кримінал

В Україні арештовано майно російського олігарха Усманова
В Україні арештовано майно російського олігарха Усманова
Хвалив Путіна. Рецидівіст, у якого за плечима вісім «ходок», отримав смішне покарання
Хвалив Путіна. Рецидівіст, у якого за плечима вісім «ходок», отримав смішне покарання
Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру
Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру
Вербувала громадян для отримання даних про ЗСУ: українку оголошено в розшук
Вербувала громадян для отримання даних про ЗСУ: українку оголошено в розшук
Депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон
Депутат Чернігівської міськради очолив канал втечі ухилянтів за кордон
Суд виніс вирок екскерівниці «Укрмедпроєктбуду», яка крала на будівництві Охматдиту
Суд виніс вирок екскерівниці «Укрмедпроєктбуду», яка крала на будівництві Охматдиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
21K
Помер знаменитий футболіст
13K
Скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті
9425
Скандал у мережі: як українці відреагували на нового посла України в Болгарії
7998
У Новосибірську спалахнула масштабна пожежа (відео)
6994
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС

Новини

У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак
Сьогодні, 14:36
Втрати Росії у війні: що корисного могли б зробити 100 тисяч ліквідованих росіян для своєї країни
Сьогодні, 12:17
ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Вчора, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Вчора, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту