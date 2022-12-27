В Україні арештовано майно російського олігарха Усманова

Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн

Служба безпеки України спільно з детективами БЕБ встановила місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 24 лютого на Усманова накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

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«Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви», – зазначає СБУ.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України.

Раніше суд конфіскував все майно Януковича на користь України.