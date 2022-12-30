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Санкції через війну в Україні: оприлюднено фінансові втрати російських олігархів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Санкції через війну в Україні: оприлюднено фінансові втрати російських олігархів
Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу «Челсі», втратив більше за інших
фото: Associated Press

Російські олігархи втрачали по $330 млн на день відтоді, як Кремль почав своє вторгнення наприкінці лютого

Найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Російські олігархи втрачали по $330 млн на день відтоді, як Кремль почав своє вторгнення наприкінці лютого.

Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу «Челсі», втратив більше за інших, його статки скоротилися на 57% до $7,8 млрд цього року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Абрамович став одним із перших олігархів, проти якого 10 березня було запроваджено санкції Великої Британії, після того, як міністри звинуватили його в «явних зв'язках» із режимом Путіна та приналежності до групи багатих російських бізнесменів, у яких «кров на руках».

Статки Геннадія Тимченка, мільярдера, інвестора в енергетику і близького друга Путіна, скоротилися на 48% до $11,8 млрд, а Сулеймана Керімова, ще одного союзника російського президента, – на 41%, до $9 млрд, згідно з індексом.

Уряд Великої Британії заморозив понад £18 млрд активів, що належать олігархам та іншим росіянам, що стало першим офіційним підсумком нещодавно оприлюднених даних. Санкції було накладено на 1271 людину – включно з Абрамовичем і «нікелевим королем» Володимиром Потаніним, другою за багатством людиною в Росії.

Загалом близько двох десятків багатих росіян, яких відстежують у щоденно оновлюваному списку Bloomberg, втратили у 2022 році близько $95 млрд.

Нагадаємо, Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах.

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Теги: росія санкції війна олігархи Україна

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