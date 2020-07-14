Вбивство військового медика на Донбасі: Україна вбачає ознаки воєнного злочину



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Україна поінформує своїх міжнародних партнерів про те, що відбулося на Донбасі

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу.

Він наголосив, що Україна зробить усе для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну.

«Уже сьогодні ми, Міністерство закордонних справ, поінформуємо наших партнерів про те, що відбулося, про те, як грубо вкотре порушуються норми міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами. Зокрема, сьогодні я проводитиму зустріч із представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі пані Гайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо. Убивство українського медика на фронті не залишиться поза увагою наших міжнародних партнерів, і ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.

«Насамперед я хочу висловити співчуття близьким, родичам загиблого. По-друге, хочу дуже чітко заявити, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору йдеться ні про що інше, як про акт варварства», - сказав міністр.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.