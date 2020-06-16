У Грузії затримали росіянина, який готував замах на журналіста, що облаяв Путіна



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Георгій Габунія в ефірі «Руставі 2» нецензурною лайкою вилаяв російського президента Володимира Путіна

Владі Грузії стало відомо про йомовірний замах на Габунію від українських правоохоронців

У Грузії кілька днів тому затримали росіянина Васамбека Бокова, який начебто готував убивство журналіста Георгія Габунії, який рік тому облаяв президента РФ Володимира Путіна у прямому ефірі.

Про це повідомив гендиректор опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» Ніка Гварамія.

«Я не хотів робити цю заяву, але раз це нам відомо вже кілька тижнів і просочилося в ЗМІ, ми зобовʼязані заявити — контртерористична служба затримала громадянина Росії Васамбека Бокова, уродженця Республіки Інгушетія. Наскільки мені відомо, причина його затримання інша. Але головне, що владі Грузії стало відомо від українських правоохоронців про те, що він планував ліквідувати Георгія Габунію за дорученням чеченського лідера Рамзана Кадирова», — заявив він.

Він розповів, що за журналістом Габунією кілька місяців тривало стеження. Інформацію про можливий замах на його життя грузинські спецслужби, за словами Гварамії, отримали від українських колег.

Самого Бокова затримали у справі про фальсифікацію документів. Його заарештували під час спецоперації контртерористичного департаменту грузинських спецслужб.

Георгій Габунія розповів, що його охорона помітила стеження за ним, а тому посилила його захист.

У липні 2019 року ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі із присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.