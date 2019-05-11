Росія глушить українські радіостанції у Криму



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Українське радіо в Криму Фото: Дзеркало тижня

За даними «Кримської правозахисної групи», моніторинг організовано за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих з окупованих півостровом пунктом пропуску Чаплинка, що знаходиться біля адмінкордону

Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських FM радіостанцій. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» за підсумками моніторингу, проведеного в березні-квітні 2019 року.

«Монітори КПГ перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали від Нацради з телебачення та радіомовлення дозвіл на мовлення на території Північного Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка», - йдеться у повідомленні.

За даними «Кримської правозахисної групи», моніторинг було організовано за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка, що знаходиться біля адмінкордону.

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Зокрема, моніторинг проведено у наступних 20 населених пунктах: Надеждино, Красноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року, згідно з моніторингом «Кримської правозахисної групи», в 10 з 13 населених пунктів окупованого Криму мовлення українських радіостанцій на восьми частотах блокувалося російськими радіостанціями.