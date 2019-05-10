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    Біля будівлі ФСБ пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова (фото)

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    Біля будівлі ФСБ пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова (фото)

    Російські активісти тримали плакати з цитатою Сенцова «Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися!»

    У Москві біля будівлі ФСБ Росії на Луб'янці 10 травня пройшло кілька одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий 5 років тому в Криму.

    Громадські активісти один за одним виходили до будівлі з плакатом із цитатою Сенцова «Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися!» і публікували фото акції в Facebook.

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    Біля будівлі ФСБ пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова (фото)
    Біля будівлі ФСБ пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова (фото)

    Нагадаємо, до п’ятої річниці арешту українського кінорежисера Олега Сенцова та напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі у Києві 10 травня пройшла акція-перформанс «Do you remember?».

    Також 10 травня у Хрещатому парку у Києві письменники, актори, музиканти та правозахисники висадили квіти в рамках започаткованого акторкою Риммою Зюбіною флешмобу під гаслом «Саджайте квіти, а не людей».

    10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова. 

    Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

    Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.


    Джерело: Крим.Реалії

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