Біля будівлі ФСБ пройшли одиночні пікети на підтримку Сенцова (фото)



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Російські активісти тримали плакати з цитатою Сенцова «Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися!»

У Москві біля будівлі ФСБ Росії на Луб'янці 10 травня пройшло кілька одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий 5 років тому в Криму.

Громадські активісти один за одним виходили до будівлі з плакатом із цитатою Сенцова «Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися!» і публікували фото акції в Facebook.

Нагадаємо, до п’ятої річниці арешту українського кінорежисера Олега Сенцова та напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі у Києві 10 травня пройшла акція-перформанс «Do you remember?».

Також 10 травня у Хрещатому парку у Києві письменники, актори, музиканти та правозахисники висадили квіти в рамках започаткованого акторкою Риммою Зюбіною флешмобу під гаслом «Саджайте квіти, а не людей».

10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова.

Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.





Джерело: Крим.Реалії