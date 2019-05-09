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    В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих кримських татар

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    В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих кримських татар

    Вандали розбили гранітні плити пам'ятника героям Другої світової війни

    У селищі Орлівка одного з районів Севастополя у ніч з 8 на 9 травня вандали розбили пам'ятник з іменами місцевих жителів, кримських татар, які загинули під час Другої світової війни.

    Про це повідомляє Crimean Tatars у Facebook.

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    В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих кримських татар
    В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих кримських татар

    «6 травня у Мамашаї (Орлівка) було оновлено пам'ятник героям війни, який стояв тут з 60-х років. Силами та на кошти місцевої кримськотатарської громади його було доповнено двома гранітними плитами. Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них - ні одного кримськотатарського. Але ж з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашая, серед яких 57 - кримські татари ... В ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити», - йдеться у повідомленні.

    Виявили пошкодження пам'ятника у четвер вранці.

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    Крим кримські татари окупанти Друга світова війна вандалізм окуповані території пам'ятник
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