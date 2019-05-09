В окупованому Криму розбили пам'ятник з іменами загиблих кримських татар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вандали розбили гранітні плити пам'ятника героям Другої світової війни

У селищі Орлівка одного з районів Севастополя у ніч з 8 на 9 травня вандали розбили пам'ятник з іменами місцевих жителів, кримських татар, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Crimean Tatars у Facebook.

«6 травня у Мамашаї (Орлівка) було оновлено пам'ятник героям війни, який стояв тут з 60-х років. Силами та на кошти місцевої кримськотатарської громади його було доповнено двома гранітними плитами. Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них - ні одного кримськотатарського. Але ж з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашая, серед яких 57 - кримські татари ... В ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити», - йдеться у повідомленні.

Виявили пошкодження пам'ятника у четвер вранці.