У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків – мер

Житлові будинки Ірпеня, які не пережили російську окупацію

У місті залишилося приблизно 3,5 тис. осіб

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що у місті пошкоджено 50% будинків. Про це він наголосив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Сильно зруйновано критичну інфраструктуру. Але будемо відновлювати», – пообіцяв очільник міста.

Водночас міський голова вкотре закликав евакуйованих містян не повертатися до Ірпеня. Адже існують великі ризики потрапити під обстріли. Наразі влада продовжує евакуацію населення. У місті залишилося приблизно 3,5 тис. осіб.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв місту Ірпеню почесну відзнаку «Місто-герой України». Таким чином глава держави «відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».