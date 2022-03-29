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    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків – мер

    Житлові будинки Ірпеня, які не пережили російську окупацію - У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків – мер
    Житлові будинки Ірпеня, які не пережили російську окупацію
    фото з відкритих джерел

    У місті залишилося приблизно 3,5 тис. осіб

    Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що у місті пошкоджено 50% будинків. Про це він наголосив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «Сильно зруйновано критичну інфраструктуру. Але будемо відновлювати», – пообіцяв очільник міста.

    Водночас міський голова вкотре закликав евакуйованих містян не повертатися до Ірпеня. Адже існують великі ризики потрапити під обстріли. Наразі влада продовжує евакуацію населення. У місті залишилося приблизно 3,5 тис. осіб.

    Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

    24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв місту Ірпеню почесну відзнаку «Місто-герой України». Таким чином глава держави «відзначив подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків – мер