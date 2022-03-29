Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх

Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхову будівлю обласної військової адміністрації. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння. За інформацією ДСНС, з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

«29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події», – йдеться у повідомленні.

Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додав, що половина будівлі зруйнована. «Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас ай косів втратив», – сказав Кім.

«Стосовно людей, то більшість з них вийшли і були врятовані. Зараз під завалами перебувають вісім мирних жителів, яких, сподіваюся, ми витягнемо. Шукаємо. Вийшло 50-100людей. Також розшукують трьох солдатів», – сказав Віталій Кім.

Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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