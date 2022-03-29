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    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)

    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)
    фото: t.me/s/mykolaivskaODA

    Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх

    Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхову будівлю обласної військової адміністрації. Про це повідомляє ДСНС України.

    Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння. За інформацією ДСНС, з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

    «29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події», – йдеться у повідомленні.

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    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)
    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)
    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)

    Пізніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додав, що половина будівлі зруйнована. «Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас ай косів втратив», – сказав Кім.

    «Стосовно людей, то більшість з них вийшли і були врятовані. Зараз під завалами перебувають вісім мирних жителів, яких, сподіваюся, ми витягнемо. Шукаємо. Вийшло 50-100людей. Також розшукують трьох солдатів», – сказав Віталій Кім.

    Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва. Рашисти зруйнували облдержадміністрацію (фото)