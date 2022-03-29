Кулеба озвучив, що вимагатиме Україна на переговорах у Стамбулі

Кулеба: Найперше Україна вимагатиме припинення вогню та стійкої угоди для неї

Під час перемовин мінімальною вимогою буде вирішення гуманітарних питань

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. Про це він повідомив телеканалу AA.

Міністр закордонних справ України наголосив місцевому телеканалу, що за дорученням президента Володимира Зеленського українська сторона не вестиме переговори про людей, землю та суверенітет. Найперше Україна вимагатиме припинення вогню та стійкої угоди для неї під час мирних переговорів з Росією.

Також Кулеба зазначив, що під час перемовин мінімальною вимогою буде вирішення гуманітарних питань, а максимальною – припинення вогню.

За його словами, за гарантіями безпеки повинен послідувати референдум в Україні. Втім, на переговорах у Туреччині його проведення не обговорюватиметься і це внутрішня справа України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.

Україну представляють міністр оборони Олексій Резніков, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, дипломат, радник Банкової Олександр Чалий.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявляв, що переговори між Україною та Росією відбудуться 28-30 березня у Туреччині. У коментарях до свого допису на Facebook лідер монокоаліції в українському парламенті зазначив, що місцем переговорів обрали Стамбул.

Як повідомлялося, Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема Росія робить багато для того, щоб домовитись.