Росія маніпулює GPS, щоб захистити Путіна, - Foreign Policy



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В рамках спроб Кремля підірвати військову перевагу Заходу в високоточних озброєння російські військові зробили величезні інвестиції в електронну боротьбу

РФ вперше випробувала технології в Україні та Сирії

Американські дослідники з Вашингтонського аналітичного центру помітили: «щоразу, коли президент Росії Володимир Путін наближається до гавані, трапляється кумедна річ: GPS кораблів, пришвартованих там, починає барахлити і відносить їх розташування на багато миль далі, на злітно-посадочних смуги прилеглих аеропортів», повідомляє Foreign Policy.

Відповідно до нового звіту експертів з безпеки з групи C4ADS, цей феномен дозволяє припустити, що Путін подорожує з мобільним спуфінг-пристроєм, що впливає на GPS, а в більш широкому сенсі - що Росія маніпулює глобальними навігаційними системами в масштабах, набагато більших, ніж передбачалося раніше, зазначає видання.

«Росія продовжує виступати піонером в цій галузі, демонструючи свою готовність не лише використовувати ці можливості для захисту VIP-персон і стратегічно важливих об'єктів, а й застосовувати ці методи для просування своїх підприємств на кордонах в Сирії і на кордонах Росії з Європою», - йдеться в доповіді.

«В рамках спроб Кремля підірвати військову перевагу Заходу в високоточних озброєння російські військові зробили величезні інвестиції в електронну боротьбу, значно збільшивши свою здатність блокувати ворожі комунікації, що робить можливими ідеї США про мережевий війні», - йдеться в публікації.

Foreign Policy підкреслює: РФ вперше впровадила ці технології в Україні і в Сирії, пригнічуючи радіосигнали, GPS- і радіолокаційні сигнали. У Сирії американські командири скаржилися на «агресивну обстановку електронної війни», і військові США в даний час роблять кроки для поліпшення своїх можливостей електронної боротьби».