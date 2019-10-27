Росія не може віддати українські катери через технічний стан, - Полозов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передадуть захоплені кораблі

Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передасть захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці катери.

Про це розповів Полозов в коментарі «Крим.Реалії».

Він нагадав, що Росія ще не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення українських кораблів.

«Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, у цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, по моїй інформації, їх наводять у такий стан, щоб вони могли бути на плаву, і ми сподіваємося, що до кінця року їх точно передадуть», - зазначив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.