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    Росія не може віддати українські катери через технічний стан, - Полозов

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    Росія не може віддати українські катери через технічний стан, - Полозов

    Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передадуть захоплені кораблі

    Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов сподівається, що до кінця 2019 року влада РФ передасть захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці катери.

    Про це розповів Полозов в коментарі «Крим.Реалії».

    Він нагадав, що Росія ще не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення українських кораблів.

    «Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, у цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, по моїй інформації, їх наводять у такий стан, щоб вони могли бути на плаву, і ми сподіваємося, що до кінця року їх точно передадуть», - зазначив Полозов.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині.

    7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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