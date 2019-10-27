«Військові Вам цього не пробачать». Яніна Соколова пояснила Зеленському, з ким він учора розмовляв (відео)



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Українська телеведуча і відеоблогерка Яніна Соколова

Перед Вами, пан Зеленський, стоїть людина, яка захищала Ваш зад минулі п’ять з гаком років – телеведуча

Президент України Володимир Зеленський має бути вдячним учасникам війни з Росією на Донбасі за своє мирне та успішне життя на Печерську в Києві й не спілкуватися з ними так, як це мало місце 26 жовтня 2019 року в Золотому на Луганщині.

Про це українська телеведуча й відеоблогерка заявила у себе на YouTube.

«Перед Вами, пан Зеленський, стоїть людина, яка захищала Ваш зад минулі п’ять з гаком років.

Перед Вами стоїть людина, яка дозволила Вам жити на Печерську в мирних умовах, відводити в школу дітей, насолоджуватися приємною вечерею в ресторані, спілкуватися з Мілою Куніс, з Ештоном Катчером і пишатися тим, що Ви заслужили такий рівень підтримки.

І я дуже Вам не раджу сваритися із тими людьми, які на даний момент є авторитетами нації.

Із тими людьми, які зараз мають найбільшу цінність для кожного українця.

І від себе, від журналіста, від громадянки, яка перманентно спілкується з військовими, хочу Вам сказати, що військові Вам цього не пробачать», – сказала Соколова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів.