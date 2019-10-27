Рабська праця продовжує залишатися основою економічної системи Росії

Тільки повстання сучасних російських напіврабів може покласти край віковій рабовласницькій системі

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Рабы олигархии

Как был рабский труд основой экономической системы страны, так и остался. «У нас забрали телефоны, не дают уехать, штрафуют за выход из вахтового поселка» рассказывает один из рабов Газпрома.

Вот такие, по сути, белые невольники создают капиталы; оплачивают яхты и самолеты, фальшивые «полотна старых мастеров» и золотые унитазы «верхушки общества».

Нынешние рабы продолжают дело своих «коллег» из советского прошлого, создавших экономическую базу господства нынешней олигархии: все эти Магнитки и Норникели. Сталин, сам того не осознавая, посылал зеков вкалывать и умирать, чтобы олигархи через 60 лет могли самолетами возить бляд*й в Крушевель. По-другому и не могло быть. Он сформировал азиатскую административную систему, при которой экономические ресурсы находились в распоряжение бюрократии. В истории всегда неформальное обладание ресурсами со временем юридически закреплялось. Бюрократия неизбежно рано или поздно должна была приватизировать подконтрольную ей собственность. Что и произошло при Ельцине-Путине.

Критики путинского режима концентрируются в основном на том, что чиновники ворует из бюджета, берут взятки и т.д. Конечно, российский правящий класс эксплуатирует население через коррупционную систему перераспределения в свою пользу государственных средств (доходов налогоплательщиков) и ресурсов. Но не только коррупция грабит и закабаляет население. Путинская олигархия легально эксплуатирует фактически рабский труд лишенных элементарных прав наемных работников, создающих ее капиталы и условия для роскошной жизни. Только восстание этих современных полурабов может положить конец вековой рабовладельческой системе. А вот возможно ли оно? Это, конечно, большой вопрос.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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