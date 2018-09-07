Росія переконує Європейський суд з прав людини, що Балух не голодує



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Володимир Балух

Росія надала ЄСПЛ інформацію, що Клих, Балух, Куку та Литвинов зараз не здійснюють голодування

На вимогу Європейського суду з прав людини уряд Росії надав інформацію щодо стану здоров'я чотирьох українців, які перебувають у російських в'язницях, заявивши при цьому, що жоден з чотирьох, в тому числі Володимир Балух, не голодують.

Про це ВВС Україна повідомили у прес-службі ЄСПЛ.

«Уряд Росії відповів на питання суду щодо панів Клиха, Балуха, Куку та Литвинова. Росія надала інформацію, що ці чотири чоловіка регулярно оглядаються лікарями, отримують належну медичну допомогу та, що жоден з них зараз не здійснює голодування», - повідомили виданню у прес-службі суду.

Натомість в офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової заявили ВВС, що Володимир Балух продовжує голодування вже 172-й день.

Як зазначається, Україна звернулася до ЄСПЛ 10 та 17 серпня з проханням зобов'язати Росію прояснити стан здоров'я українців у межах розгляду справи №38334/18 «Україна проти Росії». Росія мала до 5 вересня надіслати ЄСПЛ інформацію щодо стану здоров'я цих людей та повідомити, чи наразі вони голодують.

5 вересня повідомлялося, що кримський активіст, політв’язень Кремля Володимир Балух скаржиться на сильний біль у печінці.

Нагадаємо, за інформацією родичів, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що керівництво сімферопольського СІЗО перевело Балуха в іншу камеру.