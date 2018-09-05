Балух скаржиться на сильний біль у печінці – адвокат



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Володимир Балух

За словами адвоката, зараз політв’язень перебуває у камері із постійним відеоспостереженням

Кримський активіст, політв’язень Кремля Володимир Балух скаржиться на сильний біль у печінці, але необхідна медична допомога йому не надається.

Про це Кримській правозахисній групі повідомив адвокат українця, який відвідав Балуха 5 вересня.

«У Володимира був напад сильного болю у печінці, він продовжує втрачати вагу», - розповів адвокат.

За його словами, зараз політв’язень перебуває у камері із постійним відеоспостереженням. «Балух вважає, що в ракурс камери потрапляє навіть туалет», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, за інформацією родичів, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що керівництво сімферопольського СІЗО перевело Балуха в іншу камеру.